الإثنين 01 سبتمبر 2025
خارج الحدود

المتطرف بن غفير يوسع قائمة البلدات المؤهلة للحصول على تراخيص أسلحة

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قرر إضافة 6 بلدات إسرائيلية جديدة إلى قائمة البلدات المؤهلة للحصول على تراخيص حمل الأسلحة.

توسيع لسياسة التسلح المدني الإسرائيلي 

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة بن غفير الرامية إلى توسيع نطاق التسلح بين المدنيين في مناطق معينة، بزعم تعزيز "القدرة على الدفاع الذاتي".

جدل داخل إسرائيل بسبب قرار بن غفير

ويُتوقع أن يثير القرار جدلًا داخل الأوساط الإسرائيلية، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة لسياسة التوسع في توزيع السلاح على المدنيين وما قد يترتب عليها من تداعيات أمنية.

في وقت سابق، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن تركيا تعادل حركة "حماس" الفلسطينية، حسب وصفه.

ونشر عبر حسابه على منصة "إكس" صورة تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران.
 

وكتب بن غفير على الصورة عبارة "تركيا = حماس"، في إشارة إلى اتهامه أنقرة بدعم الحركة.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أعلن قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بالكامل وإغلاق الأجواء أمام طائراتها. 

المتطرف بن غفير بن غفير إسرائيل بلدات إسرائيل وزير الأمن القومي الاسرائيلي حماس

