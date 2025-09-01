الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقق بـ وفاة جندي في ظروف غامضة شمال البلاد

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قوات الأمن عثرت على جثة أحد الجنود في منطقة شمال إسرائيل، في ظروف غامضة.

فتح تحقيق رسمي بشأن جثة الجندي الإسرائيلي

وأشارت الهيئة إلى أن الشرطة العسكرية باشرت تحقيقًا رسميًا للوقوف على ملابسات الحادث، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوية الجندي أو ظروف الوفاة.

سبب وفاة الجندي الإسرائيلي شمال الأراضي المحتلة

ولم توضح الجهات الرسمية حتى الآن ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن حادث عرضي، أو مرتبطة بعمل جنائي، أو نتيجة أخرى، بانتظار نتائج التحقيق.

استعادة جثة الأسير الإسرائيلي عيدان شتيوي

في وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استعادة جثة الأسير الإسرائيلي عيدان شتيوي من قطاع غزة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الشاباك والجيش استعادا جثة عيدان شتيوي الذي قتل في هجوم 7 أكتوبر -طوفان الأقصى- نقلت جثته إلى غزة، على حد تعبيره.

