الجيش اليمني ينفذ عملية عسكرية استهدفت موقعا حساسا للاحتلال في بئر السبع

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الجمعة، أنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفًا حساسًا للاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"، وحققت العملية هدفها بنجاح.

وأوضحت أن سلاح الجو المُسير نفذ ثلاث عمليات استهدفت أهدافًا حيوية في أم الرشراش، عسقلان، والخضيرة جنوب حيفا، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح.

كما أضافت القوات المسلحة اليمنية: ندرس مزيدًا من الخيارات التصعيدية لوقف العدوان وحرب التجويع والإبادة الصهيونية في غزة، وعملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

دراسة خيارات تصعيدية إضافية ضد الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه مساء اليوم الجمعة، أنه اعترض صاروخًا أطلق من اليمن، وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد ذكرت أن صفارات إنذار دوت في مناطق بالضفة الغربية والنقب والبحر الميت.

بالأمس الخميس، قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية، عبد الملك الحوثي: “مع المأساة في قطاع غزة نسعى لدراسة خيارات تصعيدية إضافية”.

جماعة الحوثي تدرس خيارات تصعيدية ضد إسرائيل

وأضاف عبدالملك الحوثي: نطور قدراتنا العسكرية لتكون أكثر فاعلية في التنكيل بالعدو الإسرائيلي والضغط عليه وفتح منافذ للعبور لنصرة الشعب الفلسطيني هو ما نتمناه ونسعى إليه.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، إن السلطات الإسرائيلية أعلنت عملية إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الصاروخ ربما سقط في الطريق ولن تطلق أي صافرات إنذار.

ومن جانبها قالت "القناة 14" العبرية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة على خطة هجومية كبيرة ضد الحوثيين بزعم وضع حد للحوادث الإرهابية وعمليات الإطلاق العديدة على إسرائيل.

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