مجلس الوطنية للإعلام يشكر الرئيس السيسي علي التوجيه بحل أزمة معاشات ماسبيرو

اجتمع اليوم مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني. ووجه المجلس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتفضله بالتوجيه بحل أزمة مكافآت نهاية الخدمة (معاشات ماسبيرو).

أزمة معقدة امتدت لسنوات

وقال المجلس في بيان له: إننا ممتنون للغاية للرئيس لتوجيه بحل أزمة معقدة امتدّت عدة سنوات بلا حل، وهو ما أثلج قلوب أبناء ماسبيرو والعاملين والمتقاعدين بالهيئة الوطنية للإعلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.