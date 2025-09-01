الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مجلس الوطنية للإعلام يشكر الرئيس السيسي علي التوجيه بحل أزمة معاشات ماسبيرو

مجلس الهيئة الوطنية
مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، فيتو

 

اجتمع اليوم مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني. ووجه المجلس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتفضله بالتوجيه بحل أزمة مكافآت نهاية الخدمة (معاشات ماسبيرو). 

 

أزمة معقدة امتدت لسنوات

 

وقال المجلس في بيان له: إننا ممتنون للغاية  للرئيس لتوجيه بحل أزمة معقدة امتدّت عدة سنوات بلا حل، وهو ما أثلج قلوب أبناء ماسبيرو والعاملين والمتقاعدين بالهيئة الوطنية للإعلام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ماسبيرو الهيئة الوطنية للاعلام التليفزيون المصري أحمد المسلماني

مواد متعلقة

ماسبيرو يحتفي بمئوية كلية العلوم جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده؟، أزهري يوضح (فيديو)

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads