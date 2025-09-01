مكتبة الإسكندرية تناقش مستقبل دراسات الشباب في مصر والمنطقة العربية

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع البحث الأكاديمي، ورشة عمل تحضيرية بعنوان «مستقبل دراسات الشباب في مصر والمنطقة العربية: نظرة في العمق».

يأتى ذلك بالتعاون بين مركز الدراسات الاستراتيجية وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بالمكتبة.



تناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية وهي دراسات الشباب في مصر والوطن العربي، وسياسات الشباب بين الاستمرار والتغيير، والمشاركة المجتمعية للشباب في مصر والوطن العربي، وذلك بهدف بلورة المحاور الرئيسية للندوة المقرر تنظيمها في شهر نوفمبر القادم لمناقشة مستقبل الشباب في مصر والوطن العربي وآليات تطوير بحوث الشباب، وأهمية إشراك الشباب كفاعلين في عملية التنمية.



وشارك في الورشة كل من الدكتورة أماني مسعود؛ رئيس قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور وليد رشاد؛ أستاذ علم الاجتماع، ورئيس برنامج بحوث الشباب بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور إسلام حجازي؛ مدرس العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد طاهر؛ مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، وأمل مختار؛ رئيس تحرير مجلة أحوال مصرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتورة إسراء علي؛ باحث أول بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويوسف الورداني؛ مدير مركز تواصل مصر للدراسات والبحوث، والدكتور ياسين أصبويا؛ رئيس المنتدى المتوسطي للشباب بأصيلة، والدكتورة إيمان الخولي؛ باحثة في شئون المجتمع المدني.



ومن جانب مكتبة الإسكندرية، شارك في الورشة كل من الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي، اللواء الدكتور أحمد الشربيني؛ مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمود عزت؛ مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، والدكتورة ريهام عبد الحميد؛ مدير برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، وباحثو مركز الدراسات الاستراتيجية، وأدار النقاش الأستاذة ريهام صلاح خفاجي؛ باحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية.



