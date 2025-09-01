رئيس غرفة الجيزة يجتمع بالعارضين استعدادًا لافتتاح المعرض الرئيسي لـ أهلًا مدارس

ترأس المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، اجتماعًا موسعًا مع العارضين المشاركين في معرض "أهلًا مدارس 2025"، وذلك بحضور سيد زغلول أمين صندوق الغرفة، وسرور الصباحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة وأحمد جابر عضو مجلس الإدارة، واللواء تامر عطاوية الأمين العام للغرفة.

وجاء الاجتماع في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات المعرض خلال الأيام المقبلة، والذي تنظمه الغرفة بهدف دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنها مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

واستهلّ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، عرفانًا بما قدمه من إسهامات بارزة في خدمة الوطن ودعم المنظومة التموينية والتجارية في مصر.

التزام العارضين بتقديم منتجات مدرسية بأسعار تنافسية وجودة مضمونة بمعرض أهلًا مدارس

وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الغرفة مع العارضين آليات التسكين داخل الأجنحة والقطاعات المختلفة بما يضمن التنوع والتكامل بين السلع والمنتجات المعروضة، مع التأكيد على التزام جميع العارضين بتقديم خصومات حقيقية وتدوين الأسعار قبل وبعد الخصم بشكل واضح أمام المستهلكين، بما يحقق الشفافية الكاملة ويحمي حقوق المواطنين.

وأكد المهندس أسامة الشاهد أن غرفة الجيزة التجارية تولي اهتمامًا كبيرًا بخروج المعرض في صورة مشرفة تعكس الدور المجتمعي للغرفة، مشددًا على أن الهدف الرئيسي يتمثل في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للمواطنين في مختلف المناسبات.

وأشار الشاهد إلى أن الغرفة تتابع جميع التفاصيل التنظيمية للمعرض بشكل دقيق، سواء فيما يتعلق بتجهيز الأجنحة أو تسهيل حركة الزوار داخل أروقة المعرض، بما يضمن تقديم عروض حقيقية وخدمات لائقة تلبي احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح رئيس الغرفة أن الاجتماع شهد أيضًا الاستماع إلى مقترحات العارضين والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم، مؤكدًا حرص الغرفة على توفير بيئة تنظيمية مناسبة تسهم في إنجاح المعرض وإخراجه في أفضل صورة ممكنة، بما يحقق البعد المجتمعي والاقتصادي للحدث في آن واحد.

ويقام المعرض الرئيسي لـــ "أهلًا مدارس" بحي العمرانية بمشاركة واسعة من الشركات والمصانع المتخصصة في المستلزمات الدراسية والزي المدرسي والأدوات المكتبية والمنتجات الغذائية، وسيستمر حتى نهاية سبتمبر الجارى من العام الحالى

وتوجه غرفة الجيزة التجارية الدعوة إلى جميع الأسر وأولياء الأمور للاستعداد لزيارة المعرض فور انطلاق فعالياته خلال الأيام المقبلة، للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المتنوعة التي يقدمها العارضون، مؤكدة أن هذا الحدث يمثل إحدى أبرز المبادرات المجتمعية لدعم المواطن المصري مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

