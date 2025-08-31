الوادي الجديد تطلق مبادرة لتنمية الثروة النحلية بواحة الداخلة

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مبادرة جديدة لتنمية الثروة النحلية على مستوى المركز، وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ممثلًا في محطة تربية ملكات النحل بالوادي الجديد.

قال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، إن المركز يتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على طرود وخلايا نحل نقية من سلالة "كرينولي"، وذلك خلال الفترة من الأول من سبتمبر المقبل وحتى الأول من نوفمبر 2025.

وأوضح ياسر، أن الأولوية ستكون لأسبقية الحجز نظرًا لمحدودية الكميات المطروحة، على أن يبدأ تسليم الطرود والخلايا من مركز البحوث الزراعية بالداخلة اعتبارًا من 20 فبراير 2026، وعلى المواطنين الراغبين سداد مبلغ 200 جنيه كرسوم جدية للحجز تُخصم من السعر النهائي عند الاستلام، ولا يُرد في حال عدم استكمال الإجراءات.

وأكد ياسر، أن سعر الخلية يتضمن ملكة نحل حديثة الإنتاج من نوع "كرينولي" نقية، وعدد قرصين مغطّيين بالنحل (حضنة + عسل وحبوب لقاح) مقابل 1100 جنيه، مع إمكانية الحصول على صندوق خشبي اختياري بمبلغ 500 جنيه إضافي، مشيرًا إلى أن مركز البحوث الزراعية سيقدّم استشارات فنية ودورات تدريبية مجانية للراغبين في الدخول إلى هذا المجال، دعمًا لهم في بداية مشروعات تربية النحل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.