حملات مرورية لضبط سيارات الأجرة والسرفيس المخالفة في المنصورة (صور)

واصلت الإدارة العامة لمرور الدقهلية بقيادة العميد حاتم طه، اليوم الإثنين، حملاتها المرورية الموسعة لضبط الحالة المرورية بشوارع مدينة المنصورة، وضمان التزام سائقي سيارات التاكسي والسرفيس بالتعريفة المقررة وتشغيل العداد، ومنع تقسيم الخطوط العشوائي الذي يرهق المواطنين.

حملات مرورية موسعة في الدقهلية

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وبالتنسيق مع اللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية.

خطة شاملة لفرض الانضباط المروري

وشدد "مرزوق" على أن استمرار الحملات في إطار خطة شاملة لفرض الانضباط المروري وضمان راحة المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات، وموجهًا لمدير إدارة المرور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المخالفين بشكل فوري.

الشوارع المستهدفة في الحملات

شملت الحملة شارع جيهان أمام الحماية المدنية، وشارع الجمهورية أمام كوبري طلخا، حيث جرى ضبط عدد من المخالفات بين التلاعب في التعريفة وعدم تشغيل العدادات وتقسيم الخطوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.

حماية حقوق المواطنين من أي استغلال وضبط سير المنظومة المرورية

وأوضح اللواء "مرزوق" أن الحملة تستهدف بالأساس حماية حقوق المواطنين من أي استغلال وضبط سير المنظومة المرورية بما يحقق السيولة في الشوارع الرئيسية، مشيرًا إلى أن تلك الحملات ستستمر على مدار الأيام المقبلة.

الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تخص سيارات التاكسي أو السرفيس

وأكد "المحافظ" أن دور المواطن أساسي في إنجاح هذه الجهود، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تخص سيارات التاكسي أو السرفيس سواء في التعريفة أو تشغيل العداد، لضمان حماية حقوق الركاب والتصدي لأي استغلال.

أرقام غرفة العمليات المركزية بمحافظة الدقهلية

وتؤكد محافظة الدقهلية تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية بالشبكة الوطنية بالمحافظة، لتلقي أي شكاوى مرفقة برقم السيارة على الأرقام التالية:

0502316644 - 0502314880 - 0502327792 من الهاتف الأرضي أو المحمول، وكذلك على رقم 114 من الهاتف الأرضي.

