لتغيبهم عن العمل، إحالة عدد من العاملين بإدارة طلخا الاجتماعية للتحقيق

قررت لجنة لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بتضامن الدقهلية، إحالة عدد من العاملين بإدارة طلخا للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وذلك بناء علي توجيهات الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وفي إطار المتابعة الميدانية للإدارات والوحدات الاجتماعية لمتابعة سير العمل.

إحالة عدد من العاملين إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

حيث توجهت لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة لمتابعة سير العمل بالإدارة الاجتماعية بطلخا ووحدات بساط وديسط وتم إحالة عدد من العاملين الي التحقيق لتغيبهم عن العمل.

تذليل جميع العقبات التى قد تواجه المواطنين

وشددت على ضرورة تذليل جميع العقبات التى قد تواجه المواطنين، كما التقت اللجنة بعدد من المواطنين ووجهت بانهاء كافة طلباتهم على وجه السرعة ومراعاة الدقة، مؤكدة علي أن المواطن هو محور اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى.

تعزيز التواصل بين العاملين والمديرية

تأتى هذه الجولات الميدانية استكمالا لسلسلة من المتابعات الدورية التى تنفذها مديرية تضامن الدقهلية لتعزيز التواصل بين العاملين والمديرية، وضمان توفير أفضل الخدمات الاجتماعية فى مختلف مراكز المحافظة.

