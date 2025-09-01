الإثنين 01 سبتمبر 2025
محافظات

سكرتير محافظة الدقهلية يشهد ورشة الحوار المجتمعي بمكتبة مصر العامة (صور)

ورشة الحوار المجتمعي
ورشة الحوار المجتمعي بمكتبة مصر العامة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال ورشة العمل التي نظمتها مكتبة مصر العامة بالمحافظة في إطار الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ، والتي جاءت تنفيذًا لتكليفاته وتحت إشراف الدكتورة رباب عبد المؤمن مدير عام المكتبة، وبمشاركة مختلف الفئات المحلية، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة.

 اعمال ورشة  الحوار المجتمعي لتغير المناخ 

وفي كلمته في افتتاح ورشة العمل أكد السكرتير العام علي ان  محافظ الدقهلية حريص علي أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا التغيرات المناخية وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الورشة تأتي ضمن الجهود الوطنية لدمج المواطنين في صياغة الحلول المحلية لقضية عالمية تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة.

قضية المناخ أولوية قصوى

وشدد على أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي قضية المناخ أولوية قصوى في جميع القطاعات، من خلال مبادرات ومشروعات تنموية تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أهمية دعم مثل هذه الورش التي تعزز من ثقافة المشاركة المجتمعية الفاعلة.

استعراض عدد من القصص المحلية الناجحة في مواجهة تلك التحديات

وتم خلال الورشة استعراض عدد من القصص المحلية الناجحة في مواجهة تلك التحديات، مثل استخدام أنظمة الري الحديثة، وإعادة تدوير المخلفات، ومبادرات لتشجير المدارس والمؤسسات العامة. 

إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية

وتأتي هذه الورشة ضمن فعاليات الحوار المجتمعي الوطني الذي أطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، والذي يستهدف إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال الاستماع إلى آراء المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات الأكثر تأثرًا بالمناخ.

وأكدت الدكتورة رباب عبد المؤمن أن مكتبة مصر العامة بالدقهلية حريصة على أن تكون منصة مفتوحة للنقاش المجتمعي الواعي، مشيرة إلى أن قضايا المناخ لم تعد ترفًا ثقافيًا بل ضرورة حياتية، مشددة على أهمية إشراك الجميع في هذا النوع من الحوارات الوطنية.

وشهدت الورشة مشاركة الدكتور محمد أحمد مستشار وزير البيئة للتنمية المستدامة والدكتور محمد أحمد علي المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التغيرات المناخية بوزارة الموارد المائية واحمد اسماعيل رئيس جمعية المستثمرين بجمصة ووكلاء وزارات البيئة والإسكان والزراعة والموارد المائية والري والشباب والرياضة وممثلي المجلس القومي للمرأة وجهاز شئون البيئة والدكتور أحمد كمال ممثل الهيئة المصرية لحماية الشواطئ والدكتور عماد سليمان النجار مدير ادارة البيئة، وممثلين عن المزارعين، والمجتمع المدني، والجامعات، والخبراء المحليين، حيث ناقش المشاركون التحديات التي تواجه المحافظة نتيجة التغيرات المناخية، ومنها تأثر الزراعة، وارتفاع درجات الحرارة، وندرة الموارد المائية.

