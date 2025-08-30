الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على فولهام بهدف جواو بيدرو في الشوط الأول

السبت 30 أغسطس 2025
انتهى الشوط الأول بين فريق تشيلسي ونظيره فولهام في المباراة المقامة حاليًا، في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي على ملعب ستامفورد بريدج، بتقدم البلوز 1-0.

وجاء هدف تشيلسي عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 9+45.

يضم تشكيل تشيلسي أمام فولهام كلا من: 

حارس المرمى: سانشيز
خط الدفاع: كوكوريلا، جوستو، توسين، شالوباه
خط الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز
خط الهجوم: جواو بيدرو، استيفاو، بيدرو نيتو، ديلاب

يضم تشكيل فولهام ضد تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: بيرنارد لينو

في خط الدفاع: كاستانيي ـ يواكيم أندرسن ـ بايسي ـ كيني تيتي

في خط الوسط: سيسنيون ـ ساندر بيرج ـ إيووبي

في خط الهجوم: جوشا كينج ـ ساسا لوكيتش ـ رودريجو مونيز

 


تاريخ المواجهات بين الفريقين


وتواجه الفريقان في 90 مباراة سابقة، حيث حقق تشيلسي 53 انتصارًا مقابل 11 فوزًا لفولهام و26 تعادلًا.

 وسجل تشيلسي 148 هدفًا، بينما أحرز فولهام 79 هدفًا، ليعكس هذا التاريخ تفوق البلوز في المواجهات المباشرة، مما يعطيهم أفضلية نفسية قبل اللقاء.

