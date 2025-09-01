الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضحايا عصابة التسول في مدينة نصر: كله بعلم أهالينا

ضبط عصابة تستخدم
ضبط عصابة تستخدم الأطفال في أعمال التسول والاستجداء، فيتو

استمعت  نيابة مدينة نصر لأقوال الأطفال ضحايا تشكيل عصابي يستخدمهم في أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر. 

وقال الأطفال: إن أهلهم هم من يرسلونهم إلى المتهمين للعمل لديهم، مشيرين إلى أن ذلك يتم نظير مبلغ 200 جنيه في اليوم ومن تضيع منه بضاعته أو لا يجني أموالا في اليوم لا يتقاضى يوميته. 

ضبط عاطلين و4 سيدات لقيامهم باستغلال الأطفال في التسول واستجداء المارة 

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلين و4 سيدات لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

 

وبصحبتهم، تم العثور على 26 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالنشاط الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بممارسة أعمال التسول واستغلال الأحداث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأحداث لأهلهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله بإحدى دور الرعاية.

