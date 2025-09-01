بسبب المخدرات، شاب ينهي حياته فى الإسكندرية

أنهى شاب حياته اليوم الإثنين في محافظة الإسكندرية، بمشنقة فى غرفته بسبب تعاطى المخدرات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة محرم بك تضمن ورود بلاغا أفاد العثور على جثمان شاب معلق فى غرفته بسقف شقة فى دائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة محرم بك.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة، العثور على جثمان شاب فى منتصف العشرينات يرتدى كامل ملابسه معلقا فى سقف الغرفة.

وتبين من التحريات أن المتوفى كان يتعاطى المواد المخدرة (مخدر الآيس) وتخلص من نفسه ولا توجد شبهة جنائية فى وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة

