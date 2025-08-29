السبت 30 أغسطس 2025
لنشر الفكر الوسطي المستنير، الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف المحافظات

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية، حيث أطلقت، اليوم الجمعة 29 من أغسطس 2025م، عددًا من القوافل الدعوية الموسعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة المؤسسية مع المؤسسات الدينية.

وجاء في طليعة هذه الجهود انطلاق قافلة دعوية كبرى إلى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، شارك فيها سبعة من علماء الأزهر، وعشرة من علماء الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء، حيث تنقلت القافلة بين منطقتي وادي العمر والقسيمة، وشملت أداء خطبة الجمعة، وعدد من الدروس واللقاءات الجماهيرية الداعمة لأهالي سيناء.

كما انطلقت قافلتان دعويتان مشتركتان بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظتي: (القليوبية، وشمال سيناء)، شارك فيهما نخبة من العلماء من الجانبين، وأدوا خطبة الجمعة، وشاركوا في لقاءات دعوية هادفة ترسّخ مفاهيم الانتماء، وتنشر الوعي الديني المستنير.

وفي الوقت نفسه، سيرت وزارة الأوقاف عشر قوافل دعوية كبرى إلى مديريات: (القاهرة، والمنيا، والمنوفية، والشرقية، ومرسى مطروح، والسويس، وشمال سيناء، وبني سويف، والأقصر، وأسيوط)، حيث شملت فعاليات القوافل: خطبة الجمعة، والمقارئ القرآنية، والمشاركة في أنشطة البرنامج الصيفي للأطفال، وذلك في إطار الحضور الفعّال للوزارة في جميع أنحاء الجمهورية.

وقد تحدث العلماء المشاركون في هذه القوافل حول موضوع خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان: "سماحة الإسلام"، مؤكدين ضرورة ترسيخ قيم التسامح والرحمة والاعتدال، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام التي تدعو إلى الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، بما يُعزّز الوحدة الوطنية والقيم الأخلاقية.

وضمن المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك"، أطلقت الوزارة (27) قافلة دعوية نوعية للواعظات بجميع المديريات، تحت عنوان: "وصايا النبي ﷺ في التعامل مع المرأة".
وقد سبقت القوافل مقارئ قرآنية للواعظات، وتناولت اللقاءات الدعوية بيان وصايا النبي ﷺ في حسن معاملة المرأة، وصون كرامتها، ورعاية حقوقها، مع إبراز مكانتها السامية ودورها الحيوي في بناء الأسرة واستقرار المجتمع.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه القوافل المتزامنة تُجسد دورها الريادي في نشر الخطاب الديني المعتدل، وتُعبر عن التزامها الكامل بمسئوليتها في بناء وعي وطني رشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية في كل ربوع الوطن.

