الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

63,557 شهيدًا و160,660 مصابا، حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، عن سقوط  98 شهيـــدًا و404 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أوضحت أن إجمالي الشهداء بلغ  63,557 شهيـــدًا و160,660 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,426 شهيـــدًا و48,619  إصابة.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن سقوط 29 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 16 في مدينة غزة.  

كما أوضحت مصادر في مستشفيات غزة أن من بين شهداء اليوم 5 من طالبي المساعدات جنوبي القطاع. 

الاتحاد الأوروبي: إذا كان الحل العسكري مفيدًا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل 

وكان الاتحاد الأوروبي قال: “إن إعلان دولة الاحتلال مدينة غزة منطقة قتال يجعل الوضع الإنساني في القطاع المحاصر أسوأ”. 

وأضاف الاتحاد الأوروبي: "إذا كان الحل العسكري مفيدًا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل.. الحل العسكري ليس ممكنا في غزة.. دول الاتحاد اتخذت إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاتحاد الاوروبي الغارات الاسرائيلية على غزة الغارات الاسرائيلية ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة

مواد متعلقة

إعلام عبري: إغلاق 17 مدرسة بتل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين من غزة

سقوط 29 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال في غزة بينهم 5 من طالبي المساعدات

غارات إسرائيلية عنيفة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

معك المال والسلطة ولاتزال وغدًا، رسالة قوية من باسم يوسف لـ إيلون ماسك لكراهيته للعرب

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم عن نظامي البكالوريا والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة التاسعة)، رسول الله كان أشجع الناس

مع بداية شهر سبتمبر، دعاء دخول أول الشهر الجديد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads