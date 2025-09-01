رحلة علاج المنظومة الصحية خلال 11 سنة.. الحكومة توضح حجم الإنفاق على صحة المصريين.. زيادة تكلفة العلاج على نفقة الدولة 6 أضعاف.. وارتفاع عدد المنتفعين من التأمين الصحي إلى 54.2 مليون مواطن

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها التطوير الذي شهدته المنظومة الصحية، والتي تضع المواطن في صدارة الاهتمام، وذلك تحت شعار "صحة المواطن أولًا".



وتجسد هذه الجهود التزام الدولة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، من خلال بناء نظام صحي متكامل ومستدام يقوم على تحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان العدالة في الحصول على الرعاية، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية، كما تعكس هذه الخطوات إدراك الدولة لأهمية القطاع الصحي كركيزة أساسية للتنمية الشاملة، وعنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

الرؤية الدولية لجهود الدولة في الارتقاء بالقطاع الصحي

واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود الدولة في الارتقاء بـالقطاع الصحي، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية، أن مصر حققت إنجازات صحية على المستويين الإقليمي والعالمي، بدءًا من القضاء على عدد من الأمراض، وإطلاق المبادرات الرئاسية، وصولًا إلى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.



كما أشارت منظمة الصحة العالمية وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عنها إلى زيادة نسبة الإنفاق الصحي الحكومي المحلي، لتصل إلى 7.2% عام 2022، كنسبة من الإنفاق الحكومي العام، مقارنة بـ 4.2% عام 2014، فضلًا عن زيادة نقاط مصر في مؤشر تغطية الرعاية الصحية الشاملة بمقدار 70 نقطة عام 2021، مقارنة بـ 65 نقطة عام 2015.



من جانبها، أكدت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن مصر تشهد تحولًا تاريخيًا مع إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تهدف إلى توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030.



وفيما يتعلق بأبرز مؤشرات القطاع الصحي، أشارت الإنفوجرافات إلى زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 124.3%، ليصل إلى 617.9 مليار جنيه عام 2025/2026، مقابل 275.5 مليار جنيه عام 2021/2022.



كما زادت تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالداخل بنحو 6 أضعاف، لتصل إلى 27 مليار جنيه تكلفة علاج 2.4 مليون مواطن عام 2024/2025 "حتى 25 يونيو 2025، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه تكلفة علاج 1.1 مليون مواطن عام 2014/2015.



وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة مخصصات دعم التأمين الصحي لأكثر من 8 أضعاف، لتصل إلى 5.9 مليار جنيه عام 2025/2026 "تشمل التأمين الصحي الشامل"، مقارنة بـ 0.64 مليار جنيه عام 2014/2015، كما زادت أعداد المنتفعين من منظومة التأمين الصحي بنسبة 17.8%، لتصل إلى 54.2 مليون مواطن عام 2025، مقابل 46 مليون مواطن عام 2014.



وعلى صعيد مؤشرات البنية التحتية الصحية، أظهرت الإنفوجرافات زيادة أعداد مراكز الغسيل الكلوي بنسبة 34.7%، لتصل إلى 8081 مركزًا عام 2025، مقارنة بـ 5999 مركزًا عام 2019، كما زادت أعداد وحدات ومراكز الرعاية الصحية بنسبة 7.8%، لتصل إلى 4965 وحدة ومركز عام 2025، مقابل 4607 وحدات ومراكز عام 2014.



وفي السياق ذاته، زادت أعداد الحضانات بنسبة 5.7%، لتصل إلى 3824 حضانة عام 2025، مقابل 3619 حضانة عام 2019، كما بلغ عدد المستشفيات الجامعية 145 مستشفى تضم 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي، في حين تم استثمار 19 مليار جنيه في 160 مشروعًا لتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات بتلك المستشفيات منذ 2014.



وفيما يتعلق بأبرز المشروعات الطبية، والتي من بينها مدينة النيل الطبية "مستشفى معهد ناصر"، والتي تعد أكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط على مساحة 72.3 ألف م2، بإجمالي تكلفة 8.5 مليار جنيه، وبطاقة استيعابية تصل لأكثر من 1694 سريرًا، لخدمة 2 مليون مريض سنويًا.



وتتضمن المشروعات الطبية أيضًا، مجمع الإسماعيلية الطبي، كأول مجمع طبي مصري متكامل حاصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة للاعتماد "JCI"، حيث قدم المجمع أكثر من 5.5 ملايين خدمة طبية وعلاجية منذ تشغيله لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.

كما شملت المشروعات الطبية المستشفى الجامعي بالسويس، بتكلفة إنشاء 2.4 مليار جنيه، ويضم 17 عيادة، و15 غرفة عمليات، ووحدات متخصصة.

