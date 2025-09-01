ضبط شخص وزوجته لإدارتهما كيانا تعليميا بدون ترخيص بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، والزعم بمنح المتقدمين دورات تدريبية توفر فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما عقود ودفاتر اتفاق بين الطلبة والكيان، وشهادات وهمية منسوبة للكيان وإيصالات تحصيل نقدية،كارنيهات وأختام منسوبة للكيان وجهات مختلفة، كمية من الكروت الدعائية للكيان.

وبمواجهتهما أقرّا بارتكابهما الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

