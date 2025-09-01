الإثنين 01 سبتمبر 2025
ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على  4 عناصر جنائية بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و154 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

 اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة وترويجها.

وتم التحقيق معهم لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، حيث قدرت قيمة الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. 

