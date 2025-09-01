ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات.

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة وترويجها.

وتم التحقيق معهم لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، حيث قدرت قيمة الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

