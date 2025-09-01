محافظ المنوفية يحيل مختصا بإدارة الشهداء التعليمية للنيابة لاستيلائه على مبالغ العاملين بالحصة

أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أحد المختصين بإدارة الشهداء التعليمية للنيابة العامة لإعمال شئونها وذلك لقيامه بالتلاعب في مستندات صرف قيمة الحصص الخاصة بالمعلمين المتعاقدين بنظام الحصة.

إدراج أسماء وهمية بالكشوفات

كما قام بإدراج أسماء وهمية وأخرى غير مستحقة لكشوف الصرف، بهدف الاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، جاء ذلك بناءً علي تقرير الإدارة العامة للتفتيش بالمديرية المالية بالمنوفية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظًا على حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة كافة أشكال الفساد المالي الإداري واستغلال النفوذ بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري.

