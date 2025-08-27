الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

تفاصيل فيديو مسنة
تفاصيل فيديو مسنة تدعو على ابنها، فيتو

انتشر أمس الثلاثاء، على صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة المنوفية، فيديو لسيدة مسنة تدعو على ابنها وتتهمه بالاعتداء عليها، وتطلب منه عدم المشاركة في جنازتها. 

 

تفاصيل الفيديو

ولاقى الفيديو انتشارًا كبيرًا على صفحات التواصل الاجتماعي، وعبر على العديد من الأهالي بمحافظة المنوفية عن حزنهم من كلام السيدة المبكي خلال الفيديو، وقاموا بمشاركته على نطاق واسع، قبل أن تقوم الجهات الأمنية بفحصه.

 

وأكد أحد المصادر أن السيدة التي تظهر في الفيديو مقيمة بقرية قنطرة النعاعية التابعة لمركز أشمون، وتوفيت منذ أكثر من عام قبل أن تقوم ابنتها بمشاركته من جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشمون المنوفية محافظة المنوفية مركز أشمون قرية النعناعية اخبار حوادث المنوفية

مواد متعلقة

كتفت يديه وعلقت له الرمانة، تفاصيل مثيرة في تخلص زوجة من زوجها وإلقاء جثته بالنيل بالمنوفية

محافظ المنوفية يفتتح مشروع محطة رفع صرف صحى قرية سرسموس

محافظ المنوفية يتفقد بدء تشغيل عيادة التأمين الصحي الجديدة بكفر عشما

ولي أمر بالمنوفية يحرر محضرًا ضد شاب من ذوي الهمم اعتدى على ابنه في الشارع

قرارات النيابة بشأن واقعة الاعتداء على شاب من ذوى الهمم بالمنوفية

رفض وإهانة وظروف قاسية، علياء قمرون للنيابة: أنا ضحية طفولة ممزقة بين والدين منفصلين

الموافقة على ترخيص 717 مشروعا زراعيا متنوعا في المنوفية

مصرع أب وإصابة نجله في تصادم تروسيكل بسيارة على كوبري العطف بالمنوفية

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads