ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

انتشر أمس الثلاثاء، على صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة المنوفية، فيديو لسيدة مسنة تدعو على ابنها وتتهمه بالاعتداء عليها، وتطلب منه عدم المشاركة في جنازتها.

تفاصيل الفيديو

ولاقى الفيديو انتشارًا كبيرًا على صفحات التواصل الاجتماعي، وعبر على العديد من الأهالي بمحافظة المنوفية عن حزنهم من كلام السيدة المبكي خلال الفيديو، وقاموا بمشاركته على نطاق واسع، قبل أن تقوم الجهات الأمنية بفحصه.

وأكد أحد المصادر أن السيدة التي تظهر في الفيديو مقيمة بقرية قنطرة النعاعية التابعة لمركز أشمون، وتوفيت منذ أكثر من عام قبل أن تقوم ابنتها بمشاركته من جديد.

