كتفت يديه وعلقت له الرمانة، تفاصيل مثيرة في تخلص زوجة من زوجها وإلقاء جثته بالنيل بالمنوفية

يدان ترتفعان من المياه، لاحظهما صياد أثناء وجوده بالنيل ليهرول مسرعًا من المكان بقاربه ويخبر الأهالي بما رآه، رافقه بعض الأهالي وصولًا بذات المكان الذي شوهدت فيه اليدان، لتكون بداية كشف الجريمة الغامضة.

مُكبل اليدين والقدمين، مربوط بحجر يزن 80 كيلوجرامًا، في مشهد يعيد للأذهان فيلم “المولد” للزعيم عادل إمام، دون وجود بطاقة هوية أو ثمة أوراق تدل على شخصية المجني عليه، هكذا كان المشهد عندما تم استخراج الجثة من المياه، قبل أن يتم إبلاغ الشرطة بقيادة الراحل الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث الشهداء في المنوفية.

محضر يقود الشرطة للتعرف على هوية المجني عليه

نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الشهداء المركزي وبدأت رحلة البحث عن هوية المجني عليه لكشف اللغز الغامض، حتى وجد محضرًا حُرر بمركز شرطة منوف بتغيب أحد الأشخاص تتطابق مواصفاته مع مواصفات الجثة المعثور عليها بالنيل لشخص يدعى ناجي سعيد علام، ستيني العمر.

اتصال هاتفي من رئيس مباحث الشهداء لشقيق الشخص المتغيب يخبره بضرورة الحضور لكن الرجل أخبره بعدم وجود وسيلة مواصلات تنقله فى هذا التوقيت المتأخر لتقوم الشرطة بالذهاب إليه ونقله إلى المستشفى للتعرف على الجثة.

شقيق المجنى عليه يتهم زوجته بقتله

تعرف الرجل على شقيقه وأكد للشرطة أنها جثته ليحل لغز الجثة المجهولة، لكن لغز الجريمة ظل كما هو لتبدأ رحلة البحث والتحريات ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، لكن ذلك لم يضف لجهات التحقيق جديدا، ليتم استجواب جميع أفراد الأسرة أملا فى الوصول لمعلومات تقود للقبض على الجناة.

شقيق المجني عليه بادر واتهم زوجة شقيقه بارتكاب الواقعة، معللا ذلك بوجود خلافات دائمة بينهما وأن شقيقه كان يخبره بذلك، وانها قالت له إن شقيقه تحصل على مبلغ مالى منها وذهب للزواج من أخرى لتنجب له الولد ثم لم يعد، قبل أن تقوم بتحرير محضر بتغيبه.

واجت جهات التحقيق الزوجة باتهام شقيق زوجها لها بأنها وراء مقتل شقيقه لتنكر ذلك جملة وتفصيلًا مع اعترافها بحصوله على مبلغ مالى منها بغرض الزواج من أخرى لكنه تغيب ولم تراه مرة أخرى إلا بعد العثور عليه جثة هامدة بالنيل.

مكالمة هاتفية تكشف المستور

لا دليل على الزوجة حتى الآن لكن مع فحص هاتفها وجد الدليل الواضح، مكالمة هاتفية مع شقيقها تطالبه بمساعدتها على قتل زوجها أو قيامها هى بذلك إن لم يساعدها، لتتأكد جهات التحقيق من ارتكابها للواقعة بمساعدة شقيقها، حيث قاموا بخنقه وتكبيل يديه وقدميه والذهاب من مركز منوف إلى مركز الشهداء وإلقائه في النيل

ضبطت الشرطة الشقيق وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، قبل أن تحدد جلسة للمحاكمة في سبتمبر القادم.

