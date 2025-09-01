استجابة لـ فيتو، محافظ المنوفية يوجه ببحث حالة طفل أنكره والده وتخلت عنه أمه

فى استجابة سريعة لما نشرته فيتو، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لجنة حماية الطفل بديوان عام المحافظة، بلقاء الطفل حسن صباح اليوم الإثنين، لبحث حالته وتقديم الدعم اللازم.

طفل بلا هوية يبحث عن شهادة ميلاده

وكانت فيتو نشرت تقريرا بعنوان "الأم طردته والأب رفضه، حسن ابن الـ 13 عاما يبحث عن شهادة ميلاد في المنوفية".. جاء فيه:

الطفل حسن، البالغ من العمر 13 عامًا، نشأ بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، برفقة والدته التي أخبرته أن والده من مركز تلا بمحافظة المنوفية، لكن لا قسيمة زواج لإثبات الطفل أو حتى والدته.

بالفعل سافر حسن إلى مركز الباجور واستقبله حمادة عيد وأحمد البعثي بقرية الغنامية وسمعا قصته المؤلمة وقرروا اصطحابه إلى حيث يقيم والده الذي أخبرته والدته عليه بمركز تلا، لكن الأسرة هناك أنكرت نسبه، ورفضت استقباله.

