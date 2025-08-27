الخميس 28 أغسطس 2025
رئيس مدينة قويسنا تكرم عاملا لأمانته

رئيس قويسنا فى المنوفية
رئيس قويسنا فى المنوفية تكرم عامل لأمانته

كرمت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، عامل النظافة بمجلس مدينة قويسنا الحاج عزت توفيق على أمانته ونزاهته حيث عثر على مبلغ مالى كبير أثناء فترة عمله بالطريق، ودون تردد قام برد المبلغ إلى صاحبه.

 

تكريم العامل

وكرمت هناء عقيلة العامل تقديرا منها على نزاهته وأمانته، وأكدت على أن عمله المشرف برد المبلغ المالي الذي عثر عليه يعكس قيمًا عالية وأخلاقًا نبيلة، ويستحق كل الاحترام والثناء وجميعنا نعتز بوجود مثل هذه النماذج المشرفة في مجتمعنا.

وكان الحاج عزت عثر أثناء عمله على حقيبة بها ملابس ومبلغ مالى كبير وقام بالمرور على المحال لسؤالهم عن فقد شىء، ثم أخبرهم بأن لديه حقيبه مفقودة.

 

عاد إليه صاحب الحقيبة وقام بالتأكد من أن المبلغ المالى كما هو، فوجه الشكر للعامل على أمانته وقرر منحه 50 جنيها.

