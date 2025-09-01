في أول أيام تطبيق قانون العمل الجديد، هل يحق للعامل الحصول على إجازة للدراسة والامتحانات؟

يبدأ اليوم العمل بـ قانون العمل الجديد ، الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بعيد العمال في العام الحالي.

ووضع قانون العمل الجديد، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة.

وتتضمن حالات الحصول على الإجازة وفقا لقانون العمل الجديد، عن أداء امتحانات إحدى المراحل التعليمية، في ضوء ما أقره القانون من ضمان الحق في التعليم.

الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية للطالب

وتنص المادة 103 من قانون العمل الجديد: "للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:

1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان

2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.

3- اجتياز الامتحان بنجاح.

وطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بـ الجزاء التأديبي.

وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.

تعريف العامل في مشروع قانون العمل الجديد

يشار إلى أنه أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلسات مجلس النواب، تم التوافق على إعادة تعريف العامل، وفقا لما ورد في القانون.

وأصبح تعريف العامل وفقا لما وافق عليه مجلس النواب بعد التعديل بناء على ما طالبت به الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.

