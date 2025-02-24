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أخبار مصر

وقف موظفين عن العمل بسبب مخالفات مالية في 12 مشروعا بـ جمعيتي

مشروع جمعيتي
مشروع جمعيتي
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أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة قرارا إداريا بشأن إيقاف عدد من الموظفين للتحقيق بقنا والأقصر.

وتضمن القرار التي حصلت" فيتو "على نسخة منه، أنه بناءً على الاطلاع على قوانين العمل ذات الصلة، وعلى لائحة نظام العاملين بالشركة، والمذكرة المقدمة من  العضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق، وبعد موافقتنا على إيقاف بعض الموظفين من منطقة مبيعات قنا والأقصر للتحقيق، تقرر إيقاف عدد من الموظفين عن العمل مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، وذلك لمصلحة التحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم فيما يتعلق بعدد من مشاريع جمعيتي في منطقة مبيعات قنا، مع الاحتفاظ بكامل الأجر وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وهم - أخصائي شئون عاملين ثان، منطقة مبيعات قنا  

 مدخل بيانات ثالث، منطقة مبيعات قنا  

محاسب مراجع ثان، منطقة مبيعات قنا  

 أخصائي مبيعات ثان، منطقة مبيعات الأقصر  

 مسئول أمن ثان، منطقة مبيعات قنا . 

 

كمت تضمن القرار أيضا إيقاف عمليات الصرف للمستفيدين في واقعة المخالفات، وذلك في  12 في مشروع جمعيتي  في عدد من الفروع، وهي: دشنا، نجع حمادي، فرشوط، قوص، وفرع قنا المركزي وبندر قنا.

وتم التوجيه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة للحفاظ على المال العام. 

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الشركة المصرية لتجارة الجملة مشروع جمعيتي قوانين العمل

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