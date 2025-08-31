الإثنين 01 سبتمبر 2025
برشلونة يتقدم على رايو فاليكانو بهدف لامين يامال في الشوط الأول

يامال
يامال

تقدم برشلونة على رايو فاليكانو،  بهدف نظيف في الشوط الأول ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الإسباني للموسم الجاري.

سجل هدف البارسا النجم لامين يامال من ضربة جزاء في الدقيقة 39.

تشكيل برشلونة ضد رايو فاليكانو

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع:أليخاندرو بالدي- إيريك جارسيا- أندرياس كريستنسن- جوليس كوندي.

خط الوسط: بيدري- فرينكي دي يونج- داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال- فيران توريس- رافينيا.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

انطلقت مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً اليوم الأحد، بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو

تذاع مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD1.

وحقق فريق برشلونة الفوز أمام ريال مايوركا بثلاثية دون رد في افتتاح مشواره بالليجا، وفي الجولة الثانية حقق فوزًا مثيرًا على حساب ليفانتي بثلاثية لهدفين.

فيما حقق رايو فاليكانو الفوز في الجولة الأولى على حساب جيرونا بثلاثية لهدف، وتلقى هزيمة في الجولة الثانية أمام أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل.

ويملك برشلونة 6 نقاط ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني الليجا، ورايو فاليكانو في المركز 11 برصيد 3 نقاط قبل لقاء الليلة.

