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استقرار الحالة الصحية لأطفال ديرمواس الـ5 بواقعة التسمم بمبيد حشري

مستشفي ديرمواس المركزي
مستشفي ديرمواس المركزي في المنيا

استقرت الحالة الصحية لـ أطفال المنيا الخمس الذين تعرضوا لحالات تسمم إثر تناولهم مبيد حشري في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا عن طريق الخطأ أثناء اللهو، بعد أن تلقوا الرعاية الصحية الكاملة. 

استقرار الحالة الصحية اطفال ديرمواس الخمس

وكان 5 أطفال قد أصيبوا مساء امس الأربعاء بتسمم، إثر تناول مبيد حشري في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

إصابة 5 أطفال إثر تناول مبيد حشري في المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة 5 أطفال إثر تناولهم مبيدًا حشريًّا في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أطفال بينهم أشقاء.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق، في واقعة مأساوية، هزت قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس في محافظة المنيا، توفي 6 صغار من أسرة واحدة في ظروف غامضة، وسط حالة من الحزن والذهول بين الأهالي. 

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