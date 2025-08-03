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ثقافة وفنون

إصابة الإعلامية داليا الخطيب في حادث سير بطريق العلمين

الإعلامية داليا الخطيب،
الإعلامية داليا الخطيب، فيتو

تعرضت الإعلامية داليا الخطيب، مذيعة راديو 9090، لحادث سير على طريق العلمين، والذي أدى إلى تهشم سيارتها وإصابتها ببعض الكدمات والجروح الطفيفة.

ونشرت الإعلامية مقطع فيديو للحادث على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تهشم الجزء الأمامي من سيارتها بالكامل، وأرفقته بتعليق قائلة: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

الإعلامية داليا الخطيب

قدمت داليا الخطيب العديد من البرامج الإذاعية، من أبرزها بعد برنامج "إيه الجديد" من البرامج التي تهتم بكل تريندات السوشيال ميديا، وأهم القضايا التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعية وحلولها وعلاجها.

وقدمت الإعلامية داليا الخطيب خلال عام 2024 برنامج "ست البيت"، الذى ناقش كل ما يخص المرأة من قضايا اجتماعية وأسرية، حيث كانت تقوم بطرح القضايا على المستمعين للمناقشة، وتلقى العديد من وجهات النظر.

كما شاركت داليا الخطيب في اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

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الإعلامية داليا الخطيب داليا الخطيب برنامج إيه الجديد راديو 9090 تريندات السوشيال ميديا برنامج ست البيت انتخابات مجلس الشيوخ 2025

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