حوادث

معنديش أرصدة في البنوك وعايزة أخرج لولادي، أقوال صادمة لأم سجدة

التيك توكر أم سجدة،
التيك توكر أم سجدة، فيتو

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع التيك توكر  أم سجدة، والتي تمثل أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وغسيل أموال، عن مفاجآت صادمة.

وقالت المتهمة: إن كل ما تمتلكه من أموال عبارة عن 30 ألف جنيه ولا توجد لديها أرصدة في البنوك والمصوغات التي تلبسها ما هي إلا إكسسوارات عادية وليست مشغولات ذهبية.


وأشارت أم سجدة إلى أنها تعمل في الفيديوهات، وكذلك في الإعلان للملابس، وطالبت بإخلاء سبيلها نظرا لكونها أمًّا لطفلين أعمارهما أقل من 10 سنوات.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على "صانعتي محتوى أم مكة وأم سجدة " قامتا بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
كانت قد وردت عدد من البلاغات ضد صانعتي محتوى قامتا بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وخرقًا للآداب العامة، بالإضافة إلى إساءة استخدام تلك المنصات بما يضر بالقيم المجتمعية.

