ماركوس تورام ينضم إلى قائمة أساطير إنتر ميلان

نجح الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم فريق إنتر ميلان، في المساهمة بالفوز الساحق لفريقه على تورينو بخمسة أهداف دون رد، في افتتاحية الدوري الإيطالي.

وسجل تورام الهدفين الثاني والرابع للنيراتزوري، ليوقع على أول ثنائية له هذا الموسم.

 

رقم تاريخي يدخل تورام قائمة أساطير إنتر ميلان

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، أصبح ماركوس تورام واحدًا من 4 لاعبين فقط في تاريخ إنتر ميلان، نجحوا في تسجيل هدفين أو أكثر ضد تورينو في الدوري الإيطالي.

ويُعد تورام كابوسًا لفريق تورينو، إذ رفع رصيده إلى 6 أهداف في شباكهم: ثلاثية بالموسم الماضي في الدور الأول، وهدف بالدوري قبل الماضي، بجانب ثنائية اليوم.

أما الثلاثي الآخر الذي حقق نفس الإنجاز بقميص الإنتر، فيتكون من أسطورة النادي جوزيبي مياتزا (4 أهداف)، روبرتو بونينسينيا، وفيرجيليو ليفراتو (هدفان لكل منهما).

واحتفل تورام بهدفه الأول (36ق) بالإشارة إلى شقيقه جيفرين نجم يوفنتوس، الذي حضر المباراة اليوم حيث جلس بجوار والده، أسطورة منتخب فرنسا ليليان تورام. 

