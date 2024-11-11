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رياضة

مدرب نابولي يهاجم تقنية الفار بعد مباراة الإنتر

نابولي
نابولي

 الدوري الإيطالي، هاجم أنطونيو كونتي، المدير الفني لنابولي، استخدام تقنية الفيديو خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميلان.


وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، في مباراة شهدت حصول النيراتزوري على ركلة جزاء أهدرها هاكان تشالهان أوجلو ليضيع على فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وقال كونتي عن ركلة الجزاء متسائلا: "لا يمكن لتقنية الفيديو التدخل إذا كان هناك خطأ، هل يمكنهم التدخل فقط عندما يناسبهم القرار؟ قرار من الحكم مثل هذا يمكن أن يحول المباراة".


وأضاف  لقناة "دازن": "إما أن تكون التقنية موجودة لتصحيح الأخطاء أو لا يكون كذلك، إذا كان هناك خطأ فيجب أن تتدخل، ماذا يعني هذا؟ الأمر يغضبني حقا، لكنه يغضب جميع المدربين، يجب أن تتدخل التقنية إذا كان هناك خطأ".

وواصل: "منطقيا، إذا كان هناك حكم الفيديو المساعد، فيجب استخدامه لتصحيح الأخطاء أو إظهار مواقف لم يرها الحكم. إذا كان خطأ واضحا فلماذا يسمح لمارياني بالقيام بذلك فقط (احتساب ركلة الجزاء بدون العودة للفيديو)؟".

واستطرد: "لقد بدأنا بشكل جيد جدا مع الفار، لكن الأمور بدأت تخرج عن مسارها ولم يتدخلوا، اتصل بالحكم، يمكنه تأكيد القرار إذا أراد، لكن عليه أن يرى الواقعة مرة أخرى، أود أن أقول ذلك لنا وللمنافسين".

وأتم كونتي: "أشعر براحة أكبر إذا كان بإمكان الفيديو التدخل دائما لتصحيح الحكم، وليس ترك الأمر لحكم الساحة، وإلا فأنها ستبدأ في خلق أفكار سيئة، هذه تقنية الفار أداة رائعة إذا تم استخدامها بطريقة واضحة وصادقة". 

 

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