نقابة الصحفيين الفلسطينيين: استهداف أعضائنا وصمة عار تلاحق قتلة الحقيقة

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يُمثل وصمة عار تلاحق قتلة الحقيقة، ويُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وسجل الاحتلال أرقامًا غير مسبوقة في قتل الصحفيين، حيث ارتقى أكبر عدد من الشهداء الصحفيين في تاريخ النزاعات المعاصرة خلال العدوان المستمر على غزة.

كما حمل النقابة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن استشهاد الزميلة إسلام عابد وجميع الزملاء الإعلاميين الذين ارتقوا أثناء تأديتهم لرسالتهم المهنية.

ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين جميع المنظمات الحقوقية والإعلامية حول العالم إلى التحرك العاجل والفاعل من أجل محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت اليوم الأحد، باستشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وفي وقت سابق أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد شهداء الصحفيين إلى 245 بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي أحمد أبو عزيز.

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 245

في سياق متصل، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إنه يجب حماية الصحفيين والمستشفيات والأطباء في قطاع غزة.

استشهاد 4 صحفيين في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بغزة

وأفادت تقارير إخبارية، باستشهاد 4 صحفيين في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في غزة.

