وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للتنديد بمجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين (صور)

نظم العشرات من النشطاء والمواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام نقابه الصحفيين، تنديدًا بحرب الإبادة على قطاع غزة والمجاز التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب للفلسطيني.



ورفع المتظاهرون، العلم الفلسطيني وعدد من اللافتات التي تندد باختراق الهدنة واستكمال العمليات العسكرية في غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وردد المشاركون هتافات منددة بالعدوان الصهيوني، والمطالبه بالتدخل الدولي لإنقاذ حياة الفلسطينيين، ومحاسبه مجرمي الحرب المسئولين عن تلك المجازر.



كما ندد المتظاهرون بالاعتداء على الصحفيين في غزة والاستهداف المستمر لهم بعد فضح جرائم الاحتلال.

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