الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

منال عوض: تنفيذ 1653 نشاطا لوحدات السكان في 25 محافظة

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو
ads

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، أن الوزارة تواصل دعم وتطوير وحدات السكان بالمحافظات، بما يضمن تكثيف أنشطتها الميدانية وربطها بمحاور تنمية الأسرة المصرية، تحقيقًا لأهداف الدولة في تحسين الخصائص السكانية، وجودة حياته عبر برامج التوعية والتمكين الاقتصادي والصحي والتعليمي.

منال عوض تستعرض مع فريق عمل مشروع "الغردقة مدينة خضراء" محاور التنفيذ والتحديات

منال عوض تبحث بلورة موقف وطني موحد قبل انعقاد قمة المناخ بالبرازيل

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض تقريرًا أعدته الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيلٍ، حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر أغسطس 2025، في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن وحدات السكان نفذت خلال شهر أغسطس 1653 نشاطًا في 25 محافظة، استفاد منها نحو 172 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية، من بينهم أكثر من 117 ألف مواطن بالوجه القبلي، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة استهدفت تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة، وخفض معدلات التسرب والأمية وزواج القاصرات، وتعزيز مساهمة المرأة في سوق العمل، ورفع الوعي بمفهوم الأسرة الصغيرة وقيمة التعليم والعمل.

كما استعرض التقرير إنجازات وحدات السكان بالمحافظات في تنفيذ أنشطة دعم البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية منذ بداية العمل حتى أغسطس 2025، حيث استفاد أكثر من 28 مليون مواطن من خدمات المحور الخدمي في 22 محافظة، وبلغ عدد المستفيدين من المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي حوالي 2.4 مليون مواطن في 26 محافظة، فيما استفاد أكثر من 506 آلاف مواطن من أنشطة التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب في 24 محافظة، بالإضافة إلى نحو 20 ألف مستفيد من محور التحول الرقمي في 16 محافظة.

 استمرار وحدات السكان في التدريب على ريادة الأعمال والشمول المالي

وفي مجال تمكين الشباب، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى استمرار وحدات السكان في التدريب على ريادة الأعمال والشمول المالي، حيث قامت وحدات السكان حتى الآن بتدريب نحو 80 ألف ومائتي شاب وفتاة داخل 80 مركزًا من مراكز حياة كريمة بـ14 محافظة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وبنك مصر، وبرنامج مشروعك، وصندوق التنمية المحلية.

وأضافت منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات العاملين في وحدات السكان، حيث بلغ إجمالي من تم تدريبهم منذ إنشاء الوحدة المركزية للسكان نحو 2960 متدربًا من قوة العمل السكانية بالمحافظات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل أن الوحدة المركزية للسكان قامت بعمل زيارة ميدانية لمحافظة الفيوم خلال شهر أغسطس وتم خلالها تدريب 53 من كوادر وحدات السكان ومنسقي الوحدات المحلية والمديريات على مهارات إدارة البرنامج السكاني وإعداد مبادرات.

كما لفتت رئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة إلى رصد الوحدة تحسن المؤشرات السكانية وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أشارت إلي  انخفاض معدل البطالة من 7.9% عام 2020 إلى 6.6% عام 2024، كما انخفض معدل المواليد من 23.3 لكل ألف في عام 2019 إلى 18.5 عام 2024، وتراجعت معدلات الزيادة الطبيعية من 17.5 لكل ألف عام 2019 إلى 12.7 عام 2024، وهو ما يعني تحقيق تقدم ملحوظ نتيجة المجهودات المباشرة وغير المباشرة التي تقوم بها الدولة في مجال خفض معدلات النمو السكاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية زواج القاصرات منال عوض وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

منال عوض تتابع جهود رصد وتحسين جودة الهواء والمياه لحماية البيئة

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في الأهلي لاختيار خليفة ريبيرو

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

والد نزال ضحية مطاردة الواحات: أهالي المتهمين هددونا وعرضوا 100 ألف جنيه للتصالح

أخبار مصر: اليوم تطبيق قانون العمل الجديد، صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة، نص أقوال أم سجدة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء

10 معلومات عن مستجدات توفير المياه للشرب والمشروعات الزراعية

التعليم تكشف حقيقة الكتب المتداولة للمرحلة الثانوية بالعام الدراسي الجديد

ما هي أدوات أعضاء مجلس النواب في الرقابة على الحكومة؟

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة القبيحة في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads