الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سياتل ساوندرز يمنع ميسي من اللقب رقم 47 في مسيرته

ميسي
ميسي

خسر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي النهائي رقم 50 في مسيرته الكروية أمام سياتل ساوندرز 3-0 في نهائي كأس الدوريات.

 

ومنع سياتل ساوندرز ميسي من إضافة اللقب رقم 47 في مسيرته الكروية.

وخاض ميسي 50 نهائيًا عبر مسيرته الكروية، بواقع 8 مع منتخبات الأرجنتين و42 مع الأندية التي مثلها، سجل فيهم 35 هدفًا وصنع 15 هدفا.

 

وخاض ميسي 42 نهائيا مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي، سجل ميسي 33 هدفًا وصنع 13.

ومع المنتخب الأرجنتيني، لعب ميسي 8 نهائيات سجل فيها هدفين في نهائي كأس العالم 2022 ضد فرنسا في التعادل 3-3 وصنع مثلهما.

 

وحقق ميسي الفوز في 34 نهائي بينما سقط في 16 نهائي، وجاء أبرز النهائيات التي خسرها البرغوث كأس العالم 2014 بهدف دون رد أمام ألمانيا، ونهائي كوبا أمريكا 2007 بنتيجة 0-3 أمام البرازيل.

كما خسر ميسي نهائي الكوبا مرتين ضد تشيلي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي في 2015 و2016 في عامين متتاليين وذلك قبل أن يحقق أول ألقابه مع الألباسيلستي.


وعلى مستوى كأس الملك الاسباني، خسر ليونيل ميسي نهائي البطولة أعوام 2011 و2014 و2019 ضد ريال مدريد في أول مباراتين 0-1 و1-2 ثم ضد فالنسيا بهدفين لهدف.

 

وفيما يخص السوبر الإسباني، خسر برشلونة أمام ريال مدريد بقاعدة الهدف خارج الملعب بهدفين بعد التعادل 4-4 في مجموع المباراتين في نسخة 2012.

وخسر ميسي سوبر إسبانيا 2015 ضد أتلتيك بلباو بنتيجة 1-5 بمجموع المباراتين، و2017 بالنتيجة ذاتها أمام ريال مدريد.

أما آخر نهائي خسره ميسي مع برشلونة فكان أمام فريق إقليم الباسك بنتيجة 2-3 في سوبر إسبانيا 2021 في لقاء شهد أول طرد في مسيرة البرغوث مع البارسا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليونيل ميسي إنتر ميامي الأمريكي ميسي سياتل ساوندرز كأس الدوريات

مواد متعلقة

سياتل ساوندرز بطلا لكأس الدوريات بثلاثية أمام إنتر ميامي بمشاركة ميسي

رودري بعد خسارة مانشستر سيتي أمام برايتون: لست ميسي لأجعل الفريق يفوز دائمًا

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

49 لقاءً.. أرقام ليونيل ميسي في المباريات النهائية (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

قبل محاكمتها، نص أقوال أم سجدة في التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

هل يتطلب التجديد لـ عمرو حسني قائما بأعمال رئيس الرقابة الإدارية موافقة النواب؟

ارتفاع الطماطم والبطاطس والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أخبار مصر: اليوم تطبيق قانون العمل الجديد، صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة، نص أقوال أم سجدة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع البوري والجمبري في سوق العبور

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

هذه الالتزامات على وسائل الإعلام في التعامل مع الفتاوى

خدمات

المزيد

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

مواصفات سيارات لكزس LX وRX في السوق المصرية

ضوابط احتفاظ عضو مجلس النواب بوظيفته وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads