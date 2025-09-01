سياتل ساوندرز بطلا لكأس الدوريات بثلاثية أمام إنتر ميامي بمشاركة ميسي

توج فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بلقب بطولة كأس الدوريات 2025 التي تجمع بين أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم والدوري المكسيكي على حساب إنتر ميامي الأمريكي في المباراة التي جمعتهما علي ملعب لومن فيلد.

وفاز سياتل ساوندرز على إنتر ميامي حامل لقب نسخة 2023 بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بثلاثة أهداف دون رد.

أهداف مباراة سياتل ساوندرز ضد إنتر ميامي



افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بعد تمريرة دقيقة من أليكس رولدان وصلت إلى أوسازي دي روزاريو الذي حولها بقوة إلى شباك الحارس أوسكار أوستاري.

ونجح سياتل في تعزيز تقدمه في الدقيقة 84 عبر ركلة جزاء نفذها أليكس رولدان بنجاح، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أضاف اللاعب المحلي بول روثروك الهدف الثالث، ليشعل المدرجات ويؤكد تفوق فريقه في النهائي.

وضمن سياتل ساوندرز تأهله المباشر إلى دور الـ16 من بطولة كأس أبطال الكونكاكاف لعام 2026، إلى جانب التتويج بالكأس والجائزة المالية.

وبهذا الإنجاز، أصبح سياتل ساوندرز الفريق الوحيد في الدوري الأمريكي الذي تمكن من الفوز بجميع البطولات السنوية الخمس المتاحة للأندية، وهي كأس الدوري الأمريكي، كأس أبطال الكونكاكاف، كأس الولايات المتحدة المفتوحة، درع المشجعين، وأخيرًا كأس الدوريات.

