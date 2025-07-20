الأحد 20 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

"ستراي كيدز" تشعل لندن بحفلين تاريخيين في ملعب توتنهام

فرقة stray kids،
فرقة stray kids، فيتو

أضفت فرقة "Stray Kids" الكورية الجنوبية أجواءً صيفية حارة على العاصمة البريطانية لندن بحفلين منفردين ضمن جولتها العالمية "dominATE"، حيث أنهت الفرقة الحفل الأخير منذ ساعات قليلة مساء أمس السبت، في ملعب توتنهام هوتسبير الشهير.

وتعود "ستراي كيدز" إلى لندن بعد غياب دام ست سنوات، منذ جولتهم "UNVEIL TOUR 'I am...'" في يوليو 2019. هذه المرة، تلتقي الفرقة بجمهورها في مكان أوسع بأكثر من 12 ضعفًا من مكانهم السابق، وهو ملعب توتنهام هوتسبير، أحد أبرز قاعات الحفلات الموسيقية العالمية في إنجلترا، وقد استضاف الملعب نخبة من النجوم العالميين أمثال بينك، وجانز آند روزز، وبيونسيه، وليدي غاغا.

وتُسجل "ستراي كيدز" بهذا الحفل إنجازًا تاريخيًا، حيث تُصبح أول فرقة فنانين كوريين تُحيي حفلًا منفردًا في هذا الصرح الرياضي والموسيقي الكبير.

إقبال جماهيري غير مسبوق

كان من المقرر في البداية إقامة عرض واحد فقط في الثامن عشر من يوليو، لكن الإقبال الجماهيري فاق التوقعات، ونفدت التذاكر بسرعة قياسية، ودفع هذا النجاح الساحق المنظمين إلى إضافة حفل ثانٍ في التاسع عشر من يوليو، مما يؤكد الشعبية الهائلة التي تحظى بها الفرقة في لندن، وتُعدّ لندن نقطة محورية في الجولة الأوروبية الأولى لفرقة الكيبوب "ستراي كيدز"، والتي انطلقت من أمستردام في الحادي عشر من يوليو، وستختتم في روما في الثلاثين من الشهر نفسه.

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