الأربعاء 16 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

ستراي كيدز وفريق توتنهام يكشفان عن إصدار قميصٍ حصري قبل حفلهم بلندن

فرقة stray kids،
فرقة stray kids، فيتو

أعلنت فرقة الكيبوب ستراي كيدز قبل حفلات جولتهم العالمية "dominate" التي تستمر ليومين في ملعب توتنهام هوتسبير يومي ١٨ و١٩ يوليو، عن زيٍّ حصري تعاوني محدود الإصدار، صُمِّمَ بالشراكة مع نادي توتنهام هوتسبير الشهير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذلك بصفتهم أول فناني كيبوب يُحيون حفلاتٍ فرديةً في ملعب توتنهام، تُحيي ستراي كيدز هذه المناسبة المميزة مع هذا قميص توتنهام الحصري، الذي يُجسّد مزيجًا جريئًا من جمالياتهم الفريدة وتراث توتنهام الكروي العالمي، ويُجسّد القميص كلًا من الطاقة الصاخبة لعروض ستراي كيدز والروح المُفعمة بالحيوية للدوري الإنجليزي الممتاز.

يطرح النادي القميص Stray Kids x Tottenham Hotspur ذو الإصدار المحدود بدءًا من اليوم الموافق 16 يوليو في المتجر الإلكتروني الرسمي لتوتنهام هوتسبير.

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