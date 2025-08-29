ابتكار تقنية جديدة للكشف المبكر عن تصلب الشرايين لدى الأطفال بطب قصر العيني

أعلنت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، نجاح فريق من مستشفى الأطفال الجامعي (أبو الريش الياباني)، في ابتكار تقنية جديدة تحمل اسم Aortic strain by tissue speckle tracking للكشف المبكر عن تصلب الشرايين، وذلك استمرارًا لمسيرة الإنجازات البحثية التي حققتها المستشفى في الفترة الأخيرة.

د/ فاطمة الزهراء

وضم الفريق البحثي كلًا من: الدكتورة فاطمة الزهراء أستاذ طب الأطفال وقلب الأطفال ومدير وحدة الموجات الصوتية على القلب سابقًا، والدكتورة إيمان شفيق مدرس أمراض الروماتيزمية لدى الأطفال، والدكتورة رنا عصام قاسم مدرس طب الأطفال وحديث الولادة، والدكتور أنطوان فخري عبد المسيح أستاذ مساعد طب الأطفال وقلب الأطفال، والدكتورة ميرا مكرم أخصائي الأشعة التشخيصية بمستشفى الطلبة بجامعة القاهرة، والدكتور محمد سمير أخصائي طب الأطفال بوزارة الصحة.

وقد سبق لهذا الفريق أن تعاون في أبحاث متميزة طورت وسائل مبتكرة باستخدام الموجات فوق الصوتية لتتبع البقع الدموية، مما مكّن من الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وكذلك تحديد مؤشرات فشل عضلة القلب قبل ظهور الأعراض الإكلينيكية.

د/ ميرا مكرم

تفاصيل دراسة للتشخيص المبكر لأمراض الشرايين لدى الأطفال

أوضح الفريق البحثي أن الدراسة الجديدة تمثل نقلة نوعية في التشخيص المبكر لأمراض الشرايين لدى الأطفال، حيث نجحوا في توظيف تقنية التتبع الجزيئي بالموجات فوق الصوتية المصممة في الأساس لقياس وظائف عضلة القلب لاستخدامها بشكل مبتكر في قياس مرونة الشريان الأورطي والكشف عن تصلبه قبل ظهور أي تغيرات عبر الوسائل التقليدية.

د/ رنا عصام قاسم

وأكد الباحثون أن نتائج الدراسة أثبتت وجود علاقة وثيقة بين الالتهاب منخفض الدرجة (Low-grade inflammation) وتطور تصلب الشرايين، حيث طُبقت التقنية على مرضى يعانون التهابات مزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي اليفعي (JIA)، وأظهرت النتائج أن مؤشرات الالتهاب تسير جنبًا إلى جنب مع مؤشر مرونة الأورطي (Aortic strain)، وهو المقياس الجديد الذي يقترحه البحث للكشف المبكر عن تصلب الشرايين.

د/ أنطوان فخري عبد المسيح

وأشار أعضاء الفريق إلى أن النتائج تفتح المجال لتوسيع استخدام التقنية في تشخيص مرضى الأمراض المزمنة الأخرى مثل السمنة والسكري، مؤكدين أن علاج الالتهاب المزمن منخفض الدرجة يمثل خطوة أساسية لحماية الأطفال والبالغين من أمراض القلب والشرايين مستقبلًا.

عميد قصر العيني: التشخيص المبكر حجر الزاوية لحماية الأطفال من أمراض القلب

من جانبه، وجّه الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الشكر لجميع الباحثين المشاركين في الدراسة، مشيدًا بجهودهم المخلصة في خدمة الأطفال والارتقاء بالبحث الطبي.

د/ إيمان شفيق

وأكد أن هذه النجاحات تعكس قدرة المؤسسات الطبية المصرية على الابتكار والمنافسة عالميًا، مشددًا على أن دعم البحث العلمي والكوادر الشابة هو الطريق لترسيخ مكانة مصر في المجالات الطبية المتقدمة.

