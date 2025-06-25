أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، تجديد اعتماد الجامعة لشهادة الأيزو 9001:2015 في نظام إدارة الجودة، وذلك في إنجاز جديد يعكس الالتزام المؤسسي المستمر بتطبيق معايير الجودة والحوكمة وتطوير الأداء وفق أحدث النظم العالمية.

رئيس جامعة المنصورة يُعلن تجديد شهادة "الأيزو" في نظام إدارة الجودة بالإدارة العامة

وأعرب رئيس جامعة المنصورة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدا أن إدارة الجامعة ماضية في دعم معايير التميز والجودة المؤسسية، وأنه تم البدء في وضع خطة استراتيجية لتوسيع نطاق تطبيق الأيزو 9001 لتشمل الكليات التي لم تحصل على الشهادة بعد، حرصًا على تحقيق التكامل المؤسسي في كل أركان الجامعة.

ترسيخ مبادئ الشفافية، والعدالة

وأوضح الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تولي أهمية قصوى لتكامل الأداء بين مختلف قطاعات الجامعة، ونعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية، والعدالة، والعمل بروح الفريق، والتطوير المستمر، في إطار منظومة إدارية مرنة تُمكّن الجامعة من تحقيق أهدافها بكفاءة.

تسعى الجامعة من خلالها إلى تعزيز الأداء،

كما أشاد الدكتور شريف خاطر بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة قطاعات الجامعة والجهاز الإداري وفريق الجودة وعلى رأسها قطاع خدمة المجتمع برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم والمنوط بإدارة الملف،، مؤكدًا أن الجامعة لا تعتبر الجودة إجراءً شكليًا بل "منهج عمل" وثقافة تنظيمية تسعى الجامعة من خلالها إلى تعزيز الأداء، وتحقيق الريادة إقليميًا ودوليًا.

الإنجاز هو خطوة إضافية نحو ترسيخ ثقافة التميز

ومن جانبه ثمّن الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الجهود المبذولة في هذا الملف، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو خطوة إضافية نحو ترسيخ ثقافة التميز، ويعكس توجه الجامعة الثابت نحو "العمل بمعايير الجودة"، للوصول إلى أداء أكاديمي وإداري متميز.

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تجديد شهادة الأيزو جاء ثمرة عمل جماعي تميز بالإعداد المحكم للإجراءات، والتدريب المكثف للكوادر، والمراجعة الدورية لكافة العمليات، بما يعكس رغبة الجامعة الجادة في تحقيق التحسين المستمر.

ووجّه الدكتور محمد عبد العظيم خالص الشكر والتقدير لكافة العاملين من أعضاء الجهاز الإداري وفريق الجودة، مثمنًا جهودهم المخلصة التي كان لها الأثر المباشر في هذا الإنجاز.

كما عبّر عن بالغ التقدير لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور شريف خاطر، على ما وفرته من دعم متواصل وتوجيهات استراتيجية أسهمت في تهيئة بيئة مؤسسية قائمة على التميز والحوكمة والجودة المستدامة.

وأشار سعد محمد عبدالوهاب، أمين عام الجامعة، إلى أن ما تحقق هو نتيجة تضافر جهود كافة أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة، وتعاون الإدارات المختلفة بروح الفريق، مما ساهم في بناء منظومة عمل مرنة وفعالة تُعزز من جودة الخدمات وتدعم بيئة العمل الإيجابية.

وأوضح الدكتور وليد علي الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ورئيس فريق المراجعين الداخليين، أن الجامعة ركزت على تطوير الإجراءات والمستندات منذ البداية، مع حرص دائم على تحديثها وتحسينها بما يضمن تقديم خدمة مؤسسية متميزة تواكب التطورات العالمية.

وأكد الدكتور بيشوي القس سيدهم، مدير مركز التميز واستشراف المستقبل ومدير الجودة للأيزو 9001، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة نحو تحسين مستمر وتوسيع دائرة التأهيل داخل الجامعة، مع التركيز على تدريب الكوادر وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الجودة والابتكار.

وأشادت الدكتورة عبير توكل، عضو فريق الأيزو، بإطلاق مرحلة تطوير شاملة تشمل الترويج المؤسسي للنجاحات التي تحققها الجامعة، ما يسهم في تعزيز صورتها محليًا ودوليًا.

أما الدكتورة سماح يحيى، منسق جوائز التميز بجامعة المنصورة، فقد أعربت عن فخرها بالمشاركة في هذا الإنجاز، مؤكدة أن العمل المؤسسي المتميز الذي تم خلال فترة الإعداد للمراجعة يعكس ثقافة التميز الراسخة في الجامعة.

ومن جانبه أشاد المهندس أحمد حجاج، ممثل الشركة المانحة ISOQAR Egypt، بما لمسه من احترافية والتزام من جانب الجامعة، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تفعيل نظم الجودة المؤسسية.

وأشارت الدكتورة ابتسام منير، استشاري الجودة والاعتماد بالشركة المؤهلة، إلى أن ما ميّز تجربة جامعة المنصورة هو الالتزام العالي من كل فريق العمل أثناء فترة التأهيل، والحرص على دقة التنفيذ وتحقيق معايير الجودة بكفاءة ملحوظة.

تُعد شهادة الأيزو 9001:2015 من أهم الشهادات الدولية في نظام إدارة الجودة، حيث تضع معايير دقيقة تضمن تحسين العمليات الإدارية ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز رضا المستفيدين داخليًا وخارجيًا. كما أنها تعتمد على مبادئ أساسية منها: التركيز على العملاء، وقيادة فعالة، وإدارة العمليات، والتحسين المستمر.

ويُعد الحصول على هذه الشهادة مؤشرًا قويًا على قدرة المؤسسة على العمل بمعايير احترافية، ويُعزز ثقة المجتمع الأكاديمي والإداري، ويزيد من فرص التنافسية والاعتماد الدولي، كما يساهم في ترسيخ ثقافة الجودة وتحسين بيئة العمل الداخلية.

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