محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق "أسيوط – الوادي الجديد"

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط – الوادي الجديد، ڤيتو

أصيب 4 أشخاص في حادث مروري، بطريق " أسيوط – الخارجة " في نطاق مركز الخارجة بالوادي الجديد.


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي. 


وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " أسيوط – الخارجة “ بمنطقة الكيلو 50 من الطريق اتجاه الخارجة، أسفر عن إصابة؛ محمود فتحي محمد، 36 عامًا، محمد سيد عبد الفتاح، 21 عامًا، على رمضان كامل حسن، 62 عامًا، سلطان جمال عيسى، 40 عًاما. 


وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

