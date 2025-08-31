إزالة كثبان الرمال في النقب بالوادي الجديد وتأمين طريق "الخارجة - أسيوط"

دفعت محافظة الوادي الجديد، مساء السبت، بمعدات ثقيلة لرفع الكثبان الرملية من محور الخارجة – أسيوط استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت للمحافظة اليوم بشأن تراكمات الرمال في منطقة النقب بطريق الخارجة/أسيوط.



وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في بيان له اليوم الأحد، أن جرى الدفع بالمعدات لبدء إزالة الرمال وفتح الطريق أمام حركة المرور؛ حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق، وجاء التحرّك العاجل في نقطة تعدّ حساسة على طريق الخارجة/أسيوط تشهد تكرار زحف الكثبان الرملية على المسار، ما يستلزم إجراءات دائمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق واستمرارية حركة المرور.



وجّه المحافظ الوحدات المحلية والجهات المختصة بتكثيف العمل في محيط النقب، بحيث يُجرى التعامل السريع مع أي تراكمات جديدة، ومواصلة إزالة الرمال على امتداد طريق الخارجة /أسيوط.

وتتضمن الخطة مراقبة يومية لنقاط تراكم الكثبان الرملية، وتحديث قائمة أولويات التدخل الميداني بما يضمن انسياب حركة المرور وتقليل زمن الاستجابة للحوادث المفاجئة التي قد تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق.



وعلى الفور، جُرِيَ الدفع بمعدات رفع وتسوية لتأمين المسار وإزالة الرمال المتراكمة التي أعاقت جانبًا من حركة المرور. وارتكزت الأعمال على إعادة ضبط مناسيب الطريق وتنظيف هوامشه عند مداخل ومخارج الانحناءات، بما يعزّز الرؤية أمام السائقين، ويرفع مستويات الأمان على طريق الخارجة/أسيوط، وتزامن ذلك مع نشر فرق متابعة ميدانية لرصد أي موجات زحف جديدة للكثبان الرملية، في إطار إجراءات وقائية لحماية سلامة مستخدمي الطريق واستدامة حركة المرور.



وتَواصَل التنسيق بين إدارة المرور والوحدات المحلية وشركات المعدات لضمان تواجد ورديات تغطي فترات الذروة الجوية، مع تعزيز الإرشادات التحذيرية المؤقتة خلال فترات العمل على إزالة الرمال.



كما يُجرى التواصل مع قائدي المركبات عبر صفحات رسمية ولوحات على الطريق لإبلاغهم بمناطق الأعمال وتحويلات السير إن لزم، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ويحدّ من أي تأثيرات على حركة المرور على طريق الخارجة / أسيوط.

