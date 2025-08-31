الأحد 31 أغسطس 2025
خارج الحدود

30 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت مصادر طبية في غزة، استشهاد 30 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم.

 

الاتحاد الأوروبي: إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، أمس السبت: إن إعلان دولة الاحتلال مدينة غزة منطقة قتال يجعل الوضع الإنساني في القطاع المحاصر أسوأ. 

وأضاف الاتحاد الأوروبي: "إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل.. الحل العسكري ليس ممكنا في غزة.. دول الاتحاد اتخذت إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية".

جوتيريش: احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة  

فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: إن المدنيين في قطاع غزة يواجهون تصعيدا مميتا جديدا.  

وأضاف جوتيريش: “إعلان إسرائيل نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة وسيعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر كبير”.    

 

وتابع جوتيريش: “يجب أن يتوقف هذا ولا يوجد حل عسكري للصراع في غزة”.

 

 

