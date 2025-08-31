الأحد 31 أغسطس 2025
خارج الحدود

خطأ في استهداف جوي إسرائيلي شمال غزة

قطاع غزة، فيتو
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو ألقت قنابل عن طريق الخطأ بالقرب من موقع عسكري للجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

 

جيش الاحتلال  يحقق في الواقعة

وأشارت الإذاعة إلى أن الجهات المختصة في الجيش فتحت تحقيقًا عاجلًا للوقوف على أسباب الحادث وتفادي تكراره.

 

تزامن مع التصعيد في قطاع غزة

تأتي هذه التطورات وسط تكثيف الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة واستمرار المواجهات الميدانية.
 

وأفاد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باغتيال المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة في غزة.

 

وزير جيش الاحتلال يعلن اغتيال أبو عبيدة

وأمس السبت، قالت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية: "إن إسرائيل حاولت اغتيال أبو عبيدة في غارة على مدينة غزة"، بينما زعم جيش الاحتلال أنه "استهدف بواسطة طائرات سلاح الجو قياديا مركزيا في حركة حماس بمدينة غزة"، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" وقيادة المنطقة الجنوبية وبإشراف من شعبة الاستخبارات العسكرية.

