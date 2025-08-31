خطأ في استهداف جوي إسرائيلي شمال غزة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو ألقت قنابل عن طريق الخطأ بالقرب من موقع عسكري للجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

جيش الاحتلال يحقق في الواقعة

وأشارت الإذاعة إلى أن الجهات المختصة في الجيش فتحت تحقيقًا عاجلًا للوقوف على أسباب الحادث وتفادي تكراره.

تزامن مع التصعيد في قطاع غزة

تأتي هذه التطورات وسط تكثيف الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة واستمرار المواجهات الميدانية.



وأفاد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باغتيال المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة في غزة.

وزير جيش الاحتلال يعلن اغتيال أبو عبيدة

وأمس السبت، قالت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية: "إن إسرائيل حاولت اغتيال أبو عبيدة في غارة على مدينة غزة"، بينما زعم جيش الاحتلال أنه "استهدف بواسطة طائرات سلاح الجو قياديا مركزيا في حركة حماس بمدينة غزة"، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" وقيادة المنطقة الجنوبية وبإشراف من شعبة الاستخبارات العسكرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.