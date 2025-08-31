الأحد 31 أغسطس 2025
عصام كامل

وزير جيش الاحتلال يعلن اغتيال أبو عبيدة

أبو عبيدة
أبو عبيدة

أفاد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باغتيال المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة في غزة.

وزير جيش الاحتلال يعلن اغتيال أبو عبيدة
 

وأمس السبت، قالت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية: "إن إسرائيل حاولت اغتيال أبو عبيدة في غارة على مدينة غزة"، بينما زعم جيش الاحتلال أنه "استهدف بواسطة طائرات سلاح الجو قياديا مركزيا في حركة حماس بمدينة غزة"، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" وقيادة المنطقة الجنوبية وبإشراف من شعبة الاستخبارات العسكرية.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي سبق أن حاول استهداف أبو عبيدة في حروبه المتكررة على قطاع غزة، بدءا من عدوان 2008، وبعد ذلك في 2012 و2014، وصولا إلى معركة "طوفان الأقصى".

