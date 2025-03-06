بمحادثة مع chat gpt، عضو إدارة الأهلي يعلق على جدول المرحلة الأخيرة للدوري

علق محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على قرعة جدول المرحلة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز لتحديد بطل المسابقة في الموسم الحالي.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت فجر اليوم قرعة مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز للموسم الحالي، والتي أسفرت عن قمة نارية بين الأهلي والزمالك في أول جولات تلك المرحلة.

ونشر الدماطي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك محادثة مع برنامج chat gpt تحمل في مضمونها عدة أسئلة يقصد من خلالها التعقيب على قرعة الدوري التي أعلنتها رابطة الأندية كما علق على الصوره قائلا: “حلوة الحفاظ على الواقعية يا chat gpt ”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر للمواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك في القمة 130 المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة والتي تشهد استكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز بعد إعلان جدول المباريات حتى نهاية الموسم بجانب بحث استعدادات الفريق لمباراة القمة أمام الزمالك المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل بعد بيان رابطة الأندية الذي صدر فجر اليوم.

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية حيث جاءت مباريات الأهلي علي النحو التالي:

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس ٩.٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

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