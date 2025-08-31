آرسنال بالقوة الضاربة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لـ آرسنال تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفربول مساء اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد" في قمة مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تشكيل ارسنال ضد ليفربول

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال

تنطلق مباراة ليفربول وآرسنال بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر والسعودية بملعب آنفيلد.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام آرسنال

تذاع مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.

ويسعى كلا الفريقين لاقتناص الفوز، ليفربول من أجل حصد مزيد من النقاط في مشوار الحفاظ على لقب البريميرليج، وآرسنال من أجل فرصة التتويج باللقب الغائب منذ عام 2004.

وحقق نادي ليفربول فوزًا في الجولة الأولى أمام بورنموث، برباعية لهدفين، وتمكن من تحقيق فوز قاتل أمام نيوكاسل بالجولة الثانية 3-2، وكانت نتيجة المباراة أمام نيوكاسل تشير لتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما، لكن في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع نجح البديل نجوموها في تسجيل هدف الفوز لليفربول.

وتغلب آرسنال في الجولة الأولى على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، وبالجولة الثانية حقق فوزًا عريضًا أمام ليدز يونايتد بخماسية دون رد.

يمتلك آرسنال 6 نقاط ويتواجد في المركز الثاني بالترتيب، وليفربول أيضًا لديه 6 نقاط ويتواجد في المركز الرابع.

