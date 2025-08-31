وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

وفاة حفيدة محمد علي باشا، توفيت صباح اليوم، الأحد، جيدة هانم أحمد حسنين، إحدى حفيدات مؤسس مصر الحديثة الخديوي محمد علي باشا، وابنة أحمد حسنين باشا، رئيس الديوان الملكي في عهد الملك فاروق، وصهر العائلة المالكة، مكتشف العديد من الواحات في الصحراء الغربية.

وفاة ابنة أسطورة القصر والصحراء جيدة هانم

وأكد الكاتب الصحفي محمد السيد صالح، من خلال تدوينة له عبر الفيس بوك، أن جيدة هانم ابنة أحمد حسنين باشا توفيت صباح اليوم، حيث قال: "تلقيت صباح اليوم خبرا أحزننى للغاية. وفاة السيدة "جيدة" ابنة أحمد حسنين باشا، رئيس الديون الملكي الأسبق والبطل الرياضي ومكتشف عدة واحات في الصحراء الغربية. رحمة الله عليها وعلى والدها العظيم. سجلت معها حوارا شاملا عن والدها قبل عشر سنوات تقريبا.. وجعلته مدخلًا لحلقات عن حسنين باشا ومسيرته، ثم جمعتها في كتاب"أسطورة القصر والصحراء".

جيدة هانم أحمد حسنين في صورة نشرتها الزميلة "المصري اليوم" منذ سنوات



وتابع محمد السيد صالح: "قصة جيدة هانم، وهى حفيدة محمد علي باشا أيضا، مؤثرة وملهمة، خاصة بعد أن وضعت أموالها تحت الحراسة وزوجها وجميع أفراد عائلتها..".

جيدة حفيدة محمد علي وابنة أحمد حسنين باشا

وكانت حفيدة الخديوي محمد علي باشا، الراحلة جيدة هانم أحمد حسنين، قد سردت قصتها من خلال بعض الأحاديث الصحفية، التي أجريت معها بين عامي 2015، و2016، حيث حكت أن والدها أحمد حسنين باشا "كان زواجه الأول من لطفية هانم ابنة مطلقة الملك فؤاد الأميرة شويكار، ووالدة جيدة هانم، ثم تزوج عرفيًا من المطلقة الثانية للملك فؤاد الملكة نازلى".

وقالت عن والدها إنه "كان رجلا من طراز خاص، فهو من أول من قاد الطائرات، وكان بطلًا دوليًا في لعبة الشيش، وكان رحالة مكتشفًا لمجاهل الصحراء المصرية فاكتشف واحة الكفرة ونال الميدالية الذهبية من الجمعية الجغرافية الملكية فى لندن".

أحمد حسنين باشا وزوجته لطيفة هانم

أدار أحمد باشا حسنين ملفات خطيرة كرئيس للديوان الملكى، حتى رحيله فى حادث سيارة، عندما صدمت سيارة للجيش الإنجليزي كانت تسير بسرعة فوق كوبري قصر النيل مع سيارته، فأودت بحياته.

والراحلة جيدة هانم أحمد حسنين، هي ابنة الملكة شويكار، حفيدة إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة، ورثت منه ثروة كبيرة من أطيان وأموال وعقارات، وانتقلت شويكار من منزل عائلتها بقصر الدوبارة إلى قصر الزعفران، محل إقامة الأمير فؤاد آنذاك، وكان للأميرة شقيقان هما: الأمير وحيد الدين، والأمير سيف الدين، بينما كانت والدتها نجوان هانم أفندي تعيش في الآستانة.

أحمد حسنين باشا يتزوج لطيفة وينجب جيدة

أنجبت شويكار من الملك فؤاد الأول الأمير إسماعيل، ولكنه لم يعش طويلًا، والأميرة فوقية سنة 1897، والتي تزوجت من محمود فخرى باشا وأنجبت منه ولدًا واحدًا هو أحمد محمود فخري.

وقع الطلاق بين الملك أحمد فؤاد والملكة شويكار فى عام 1898، ثم تزوجت شويكار مرة أخرى، وأنجبت وحيد ولطفية هانم، التي تزوجت من أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي، وأنجبت جيدة هانم أحمد حسنين.

لطيفة هانم مع أطفالها ومنهم جيدة هانم

استمر زواج أحمد باشا حسنين من زوجته لطفية هانم حوالي عشر سنوات، وأنجب منها جيدة هانم، ونازلي وطارق وهشام، كان هشام ضابطًا بالجيش، لكنه طُرد منه فعمل في مجال الفندقة، أما طارق فهو خريج هندسة ميكانيكا قسم معادن، عمل في مصنع بنجع حمادي، وتدرج في المناصب حتى أصبح أحد أعضاء مجلس الإدارة بالمصنع.

تمت مصادرة ثروة عائلة أحمد حسنين ولطيفة هانم بعد ثورة 1952، وتم إدراجهم في اللائحة السوداء، وتمت مصادرة أملاك شقيقات جيدة هانم طارق وهشام ونازلي.

ثورة 52 تصادر أموال عائلة جيدة هانم

وفي حوار الراحلة جيدة هانم مع الصحفي محمد السيد صالح عام 2016، قالت: "اسمى جيدة، بتعطيش الجيم.. وهذا الاسم اختاره أبي أحمد حسنين باشا فى مرحلة مبكرة من حياته، وقبل أن يتعرف على والدتي بسنوات، كان في رحلة فى الصحراء الغربية، ووقعت عيناه على طفلة شديدة الجمال، وعندما سألها عن اسمها قالت له (جيدة) فقال: بمجرد أن أُرزق بطفلة سأسميها على اسمك".

أحمد حسنين باشا وزوجته الملكة نازلي



وذكرت جيدة هانم شجرة عائلتها لأمها وأبيها، فهي ابنة لطفية ابنة شويكار ابنة إبراهيم فهمى بن أحمد رفعت بن إبراهيم باشا ابن محمد علي، أى أنها الحفيدة السابعة لمحمد على.



