محمد نجاتي يرد على انتقادات لهجة "حكيم باشا"

تحدث الفنان محمد نجاتي عن السر وراء نجاح مسلسل "حكيم باشا" خلال موسم رمضان 2025، موضحًا أن المسلسلات الصعيدية والشعبية يحبها الجمهور بجانب أن ورق العمل والإخراج وفريق العمل عوامل أساسية في نجاح العمل.

وعن الأدوار الصعيدية التي قدمها، قال نجاتي خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على شاشة CBC، مع هبة الأباصيري، أنه أحب اسم شخصيته في المسلسل للغاية، قائلًا: "من فرحتى باسم (بحر) لم أتناقش معهم، وده الدور الرابع بالنسبة ليا في دور الصعيدي، وطورت كذا حاجة في الدور من وحي الشخصية التي بها الكثير من التقلبات".

مصطفى شعبان

وتابع قائلًا: "المسلسل هو المشاركة الثالثة لي مع مصطفى شعبان، وبالتأكيد مافيش حد بينجح لوحده، وأهم حاجة التعاون وحب العمل واختيار الممثلين الجيدين لأخذ مساحة فى الإبداع".

وعن عمله في وقت سابق مع النجمين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز، قال: "اعتبر نفسي تلميذ في مدرستهم، ولا أنسى نصيحة أحمد زكي لما قال لي اجعل كل شخصية مختلفة عن الأخرى".

وعن انتقادات اللهجة الصعيدية في المسلسل، قال: "الجمهور واعي وعارف إننا مش من الصعيد فوارد إنه يكون في غلط في اللكنة، وبعد البحث عن أصل الهجوم وجدت إنه قد يكون لجان".

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