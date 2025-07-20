الشروط والأوراق المطلوبة، وظائف جديدة بـ المونوريل (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمترو الأنفاق مجموعة انفوجرافات تستعرض فيها الوظئف المتاحة بمونوريل القاهرة.

حيث أعلنت الشركة المصرية لتشغيل المترو عن توفر عددا من الوظائف في مشروع مونوريل القاهره الكبرى، وذلك تمهيدا للتشغيل الفعلي للمشروع خلال الفترة المقبلة.

انفوجراف الوظائف كما يلي

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