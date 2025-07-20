الأحد 20 يوليو 2025
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أخبار مصر

الشروط والأوراق المطلوبة، وظائف جديدة بـ المونوريل (إنفوجراف)

وظائف المونوريل
وظائف المونوريل
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نشرت الصفحة الرسمية لمترو الأنفاق مجموعة انفوجرافات تستعرض فيها الوظئف المتاحة بمونوريل القاهرة. 

حيث أعلنت  الشركة المصرية  لتشغيل المترو عن توفر عددا من الوظائف في مشروع مونوريل القاهره الكبرى، وذلك تمهيدا للتشغيل الفعلي للمشروع خلال الفترة المقبلة. 

انفوجراف الوظائف  كما يلي 

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الشركة المصرية لتشغيل المترو الشركة المصرية مترو الأنفاق مونوريل القاهرة وظائف المونوريل لمترو الأنفاق

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